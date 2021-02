Fusacchia: Draghi vorrebbe riprogrammare calendario scolastico

Roma, 8 feb. (askanews) - "Abbiamo trovato nel presidente grande attenzione, tra i pochi punti che ho citato, uno dei punti che considera prioritario il fatto che c'è un oggettivo disagio che gli studenti e le studentesse italiani hanno vissuto in questi mesi, che è un disagio di apprendimento, ma è anche un disagio psicologico": così il deputato di Centro democratico Alessandro Fusacchia, dopo le consultazioni con il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi a Montecitorio.

"C'è un ragionamento da fare ovviamente, su come si può organizzare questo sostegno agli studenti e questo recupero di mesi persi che non vuole dire che non sia stata fatta scuola, ma vuol dire che la pandemia invevitabilmente ha pesato e sta continuando a pesare", ha aggiunto nel video pubblicato su Camera tv.

"Ci ha condiviso un primo ragionamento su cose strutturali, che hanno a che fare sul calendario scolastico e sul prepararsi per tempo a setembre dell'anno prossimo", ha precisato Fusacchia.