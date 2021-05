Funivia: Tadini esce dal carcere e va ai domiciliari, liberi Nerini e Perocchio 30 maggio 2021

(LaPresse) - Il gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici, ha smontato la tesi della procura: escono dal carcere tutti e tre i fermati per la strage della funivia del Mottarone, che ha provocato 14 morti. Disposti gli arresti domiciliari per il caposervizio dell'impianto Gabriele Tadini, l’unico ad aver confessato di aver inserito i ‘forchettoni’ e inibito l’impianto frenante di emergenza. E' uscito nella notte dal carcere di Verbania senza rilasciare dichiarazioni. Liberi, invece, il gestore Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio: per la procuratice Olimpia Bossi, il gip ha creduto all'estraneità di Nerini e Perocchio rispetto all'uso dei blocchi al freno.