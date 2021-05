Funivia, procuratrice Verbania: "Il giorno precedente c'è stato blocco dell'impianto" 25 maggio 2021

(LaPresse) - "Così ci è stato riferito: si è bloccata la funivia e c'è stato un intervento per rimetterlo in funzione. Se questo sia collegato o meno ancora non lo sappiamo". Così la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi, a proposito del fatto che sabato, il giorno prima dell'incidente sul Mottarone, la funivia avrebbe avuto un guasto con blocco dell'impianto. Non è chiaro al momento se durante il blocco ci fossero persone a bordo delle cabine.