Funivia del Mottarone, le terribili immagini della cabina accartocciata 23 maggio 2021

(LaPresse) Continuano a lavorare senza sosta le squadre dei Vigili del fuoco e del soccorso alpino dopo la caduta della funivia che collega Stresa con il Mottarone. Almeno 12 le vittime ma non si esclude che il bilancio possa aggravarsi. Stando alle prime ricostruzioni una delle cabine dell’impianto è precipitata in prossimità di un pilone, in uno dei punti più alti della funivia che porta alla vetta del Mottarone.