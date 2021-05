Funivia del Mottarone, procuratore Verbania: "Procediamo per omicidio colposo plurimo" 23 maggio 2021

(LaPresse) "Le vittime sono state identificate ma stiamo avvisando i parenti". Lo ha detto la dottoressa Olimpia Bossi, procuratore della Repubblica di Verbania. "La funivia aveva quasi terminato la sua corsa, mancavano pochi metri all'arrivo", ha aggiunto. "Adesso abbiamo sottoposto a sequestro tutta l'area, compreso l'impianto e le stazioni di arrivo e partenza anche ai fini di rinvenir la documentazione relativa agli interventi di manutenzione. Dovremo incaricare dei tecnici che accertino quali sono state le cause", ha spiegato ancora Bossi che ha poi concluso: "Adesso noi procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Ci sono poi reati colposi di attentato alla sicurezza dei trasporti che dobbiamo verificare anche in base alla natura pubblica o meno del trasporto".