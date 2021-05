Funivia del Mottarone il giorno dopo 24 maggio 2021

(LaPresse) - I cavi spezzati della funicolare Stresa-Mottarone giacciono sui sentieri che portano in cima alla montagna. Il giorno dopo la tragedia costata la vita a 14 persone, camminando per i tanti sentieri liberi che costeggiano il percorso della teleferica, si possono ancora intravvedere in lontananza le lamiere accartocciate della cabina precipitata. All’arrivo della funivia a 1500 metri di quota, i sigilli posti dalle forze dell’ordine impediscono l’accesso ai curiosi.