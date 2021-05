Funivia, legale Tadini: "Non è un delinquente, per lui è incredibile la rottura della fune" 29 maggio 2021

(LaPresse) Gabriele Tadini, caposervizio alla funivia del Mottarone sentito sabato mattina davanti al gip di Verbania per l'udienza di convalida del fermo, ha definito la rottura della fune, che ha provocato la tragedia di domenica scorsa, "incredibile". "Non è un delinquente, non avrebbe mai fatto salire delle persone se avesse pensato a questa possibilità", ha detto il suo legale, Marcello Perillo, uscendo dal carcere di Verbania.