Funivia, legale Nerini: "Ancora da accertare responsabilità" 30 maggio 2021

(LaPresse) - "Bisogna accertare cosa è successo, quello è l'importante". Così Pasquale Pantano, legale di Luigi Nerini, commenta la notizia che il gip ha disposto per il suo assistito la liberazione. Nerini era in carcere dal 26 maggio, fermato per la strage alla funivia del Mottarone.