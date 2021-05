Funivia, Giovannini: "Istituita commissione, governo al lavoro su cause" 24 maggio 2021

(LaPresse) "Il governo e tutte le istituzioni sono al lavoro per comprendere le cause di quanto accaduto ma sono al lavoro anche per stare vicini alle famiglie". Cosi il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini durante la conferenza stampa al Palacongressi di Stresa sull'incidente alla funivia del Mottarone che ha provocato la morte di 14 persone. "Il ministero già ieri sera ha istituito una Commissione che si aggiunge a quelle già competenti sulle indagini della magistratura", ha aggiunto.