Funivia: la carovana del Giro passa davanti al carcere di Verbania 29 maggio 2021

(LaPresse) Il Giro d'Italia passa da Verbania nel giorno in cui i fermati della tragedia della funivia sul Mottarone vengono ascoltati dal gip. Davanti al carcere, dove sono in corso gli interrogatori di garanzia, passano le auto che fanno parte della carovana rosa, che si fanno largo da agenti delle forze dell'ordine e carabinieri, a suon di clacson. Il passaggio dei ciclisti è previsto per il primo pomeriggio. Il Giro sarebbe dovuto salire proprio sul Mottarone venerdì scorso, ma la tappa è stata deviata proprio a causa della tragedia.