Funivia, l'appello investigatore: chi ha visto si faccia avanti

Roma, 25 mag. (askanews) - "É importante che tutti quelli che hanno visto qualcosa si avvicinino ai carabinieri, anche non necessariamente di Stresa, ma anche la caserma del luogo più vicino al luogo in cui abitano per rendere la propria testimonianza, perché tutto quello che ci può aiutare a ricostruire l'accaduto è importante": così l'investigatore che conduce le indagini sulla tragedia del Mottarone, il comandante provinciale dei Carabinieri di Verbania, Angelo Cicognani, in collegamento con Tagadà su La7.