Francesco Starace: “Fatto un salto verso la produzione di energia da fonti rinnovabili»

Energie rinnovabili e strategie per la sostenibilità sono i temi affrontati da Francesco Starace, Ceo Enel. «Il Covid ci ha fatto viaggiare nel tempo – dichiara -. In questi sei mesi abbiamo fatto un salto in un futuro finora solo teorizzato, in cui la capacità di generazione di energia da fonte fossile è andata riducendosi e le rinnovabili sono state protagoniste. Il momento va colto, questa è un'opportunità da non farsi sfuggire Acceleriamo sul cambiamento e sul Green Deal, usiamolo come leva di rilancio dell'economia trasformando economia più elettrificata, meno carbonizzata, molto più efficiente e resiliente e più competitiva nel gioco mondiale». Quali pratiche mettere in campo? «Aumentare gradatamente e in modo irreversibile la crescita rinnovabili – replica Starace -. Vantiamo il record mondiale di istallato nel mondo, con oltre 3.000 megawatt all'anno. Sostituiamo energia generata da fonti termiche con energia generata da fonti rinnovabili».