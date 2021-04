Francesco Panella: “La ristorazione italiana deve ripartire al più presto” di Monica D'Ascenzo 22 aprile 2021

Nel 2020 la ristorazione in Italia ha perso 37,7 miliardi di fatturato, circa il 40%. 15 mila tra bar e ristoranti hanno chiuso e altri 35mila sono a rischio nel 2021. Monica D'Ascenzo ne ha parlato con Francesco Panella, imprenditore della ristorazione con “L'antica Pesa” di Roma, L'Antica Pesa a New York e Feroce sempre a New York. Panella è anche conduttore tv con Little Big Italy e Riaccendiamo i fuochi e autore del libro “Forse non tutti sanno che in America”.