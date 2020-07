Franceschini: erogati oltre 401mila Bonus vacanze per 183 mln

Milano, 8 lug. (askanews) - Il settore del turismo si riprenderà, anche grazie alle misure adottate dal governo. Lo ha assi urato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al Question Time alla Camera.

"Il bonus vacanze sta funzionando. Sono già stati erogati oltre 401mila 515 buoni vacanze per un totale di 183 milioni di euro. Fino ad oggi sono stati 12.580 i cittadini che li hanno utilizzati in albergo". Lo ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, al Question Time alla Camera.