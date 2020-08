Frana in Valmalenco: almeno tre morti tra cui una bambina

Chiesa Valmalenco, 12 ago. (askanews) - E' di tre morti il bilancio provvisorio della frana avvenuta questo pomeriggio a Chiesa Valmalenco, località Chiareggia, in Valtellina. A quanto riporta una nota dell'Areu, le tre vittime sono una donna, un uomo e una bambina, tutti nella stessa auto. In gravi condizioni anche un bambino di 5 anni trasferito in elicottero in codice rosso al Papa Giovanni. Altre persone sono state coinvolte marginalmente dalla frana e si sono allontanate dal luogo della tragedia. Non è ancora noto, fa sapere l'Areu, se ci sono altre persone sotto la frana. La frana si è staccata intorno alle 17, lungo una strada comunale che porta da Chiesa in Valmalenco a Chiareggio, una delle località turistiche più note della Valtellina, dopo che nella zona si era abbattuto un violento temporale. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri e gli uomini del 118.