Frana cimitero di Camogli, bare in acqua: il momento del crollo

Genova, 22 feb. (askanews) - A Camogli, in provincia di Genova, è franata una parte della scogliera su cui sorge il locale cimitero. Numerose bare sono finite in mare e altre sono rimaste in bilico sulla scarpata. La frana, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato anche parte di una strada adiacente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e una squadra di sommozzatori del distaccamento Gadda con una motobarca per valutare la strategia migliore per

recuperare le bare cadute in mare. L'accesso al cimitero è stato interdetto ed è stato inviato sul luogo anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per la prevenzione del rischio biologico.