Forum Coronavirus: come combattere le fake news

Emergenza coronavirus. Ma non solo. C'è anche una epidemia di fake news. A quasi un mese dall'annuncio dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'esistenza di un nuovo coronavirus mai identificato prima nell'uomo, facciamo il punto sulla situazione e sulle conseguenze in Italia. Ne parliamo con Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e con Marcello Tavio, presidente Simit, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. C'è bisogno di fare chiarezza, perché con l'aumentare di preoccupazione e paure che stanno accompagnando la diffusione del nuovo coronavirus, ci sono moltissime fake news, che trovano terreno fertile sui social. La parola d'ordine è prevenzione. Le mascherine? Inutili per chi non presenta sintomi. La regola d'oro? Lavarsi spesso le mani. E non chiamiamolo virus cinese.