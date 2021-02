Fornero: “Conversioni di politici senza pudore” 10 febbraio 2021

Ospite del programma DiMartedì su la7 l'ex ministro Elsa Fornero ha parole dure per i cambi di linea di alcuni partiti in questa fase di consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi: “Le conversioni sulla via di Damasco di questi giorni denotano una situazione di politici senza pudore”