Fornero: Cancellazione Quota 100, promessa caduta nel vuoto di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti, a Cernobbio, parla Elsa Fornero, professoressa di Economia presso l'Università di Torino. “Chi aveva promesso la cancellazione di Quota100, ha fatto solo slogan elettorali, perché non l'ha fatto. E' necessario però pensare al lavoro, ma al lavoro inclusivo, quindi donne, giovani, ma anche lavoratori anziani che si cerca di spingere fuori dal mondo del lavoro. Farlo è stato inutile perché non ha portato il risultato promesso: cioè 3 nuovi posti per ogni lavoratore mandato in pensione”. L'intervista di Rosalba Reggio