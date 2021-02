Fornaro (LeU): Noi responsabili, ascoltiamo Draghi poi decideremo

Roma, 4 feb. (askanews) - Liberi e Uguali ha rispetto anche per i travagli del Movimento 5 Stelle, e quando all'ipotesi di sostenere il governo Draghi (seppure con forze molto lontane politicamente), Federico Fornaro davanti a Montecitorio replica: "Siamo in una crisi al buio e occorre fare un passo per volta, e avere anche massimo rispetto per i travagli degli altri soggetti. Il Movimento Cinque stelle non ha una struttura di partito, ha il suo momento decisionale nei gruppi parlamentari, credo sia giusto che si contribuisca dall'esterno per fare chiarezza su questo dibattito. Noi andremo ad ascoltare cosa ci dirà il presidente incaricato, che idee programmatiche ha; solo dopo si può fare una valutazione. Abbiamo ascoltato l'appello del presidente della Repubblica e siamo responsabili; proprio perché siamo responsabili ci esprimeremo solo dopo".

"Credo che non noi, ma gli italiani diano un apprezzamento diffuso del lavoro del ministro della Sanità Roberto Speranza, lo dico oggettivamente pur essendo di parte come suo amico personale: uno dei ministri migliori della compagine governativa" ha concluso Fornero.