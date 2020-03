Forchielli: Gli italiani ora stringano i denti

L'emergenza coronavirus ha bloccato l'attività produttiva di molte imprese ma sono moltissime quelle che vogliono restare aperte e continuare a produrre merci e servizi per non perdere il proprio posizionamento sul mercato. Cosa devono fare gli italiani in questa fase e cosa devono evitare? La ricetta di Alberto Forchielli, fondatore del Mandarin Fund e grande conoscitore dell'Asia, intervenuto a “Il Sole Risponde”, il videoforum quotidiano del Sole 24 Ore.