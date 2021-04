Fontana: Numeri migliorano, se prosegue possibile tornare gialli

Milano, 20 apr. (askanews) - "Abbiamo evidenziato come sia un equazione abbastanza insostenibile pretendere che i mezzi di trasporto abbiano un riempimento al 50%, dovendo trasportare gli studenti che dovrebbero rientrare a scuola al 100%. Ci sono una serie di ipotesi e soluzioni, la più semplice sarebbe quella di dilazionare l ingresso degli studenti nelle scuole, con orari differenziati". Lo ha detto a Buongiorno su Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Dare comunque - ha aggiunto poi - autonomia alle scuole, che possano fare delle scelte compatibili con le due esigenze" di scuola e trasporti "e che varino da territorio a territorio".

"I numeri stanno gradualmente migliorando. Se le cose dovessero continuare come in questi giorni credo proprio di sì. È sempre difficile ipotecare il futuro: diciamo che, se la situazione odierna dovesse proseguire in questa direzione, ci sono buone possibilità che si torni gialli", ha aggiunto Fontana.

"Penso - ha concluso - che si sia fatto tutto quello che si doveva fare, siamo pronti a dare questa ulteriore spinta a una ripartenza che sarà fondamentale nel nostro Paese e che potrà essere la ripartenza definitiva se questa campagna vaccinale potrà proseguire secondo i progetti e le prospettive".