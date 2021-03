Fontana: Lombardia in zona rossa, le novità del decreto

Milano, 12 mar. (askanews) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato l'imminente inserimento della Lombardi in zona rossa. "Sul trasferimento in fascia rossa per ora non abbiamo ancora la notizia ufficiale anche se i dati che sono stati valutati ci portano in quella direzione. Oggi il provvedimento che verrà emesso sarà di larga portata, che modifica leggermente la situazione in essere fino oggi, da parte del governo, in modo particolare il fatto che ci sarà per esempio la possibilità per i singoli governatori di individuare dei territori nei quali poter restringere ulteriormente la situazione: passare ad una fascia più stringente; ci sarà il provvedimento che indica come basta la presenza dell Rt o dell indice di incidenza superiore ai 250 contagiati su centomila o la presenza consistente delle varianti per trasformare il colore di una regione. Questi saranno alcuni dei contenuti del decreto legge del governo".

"Da parte mia ho chiesto ancora una volta che venisse prevista la possibilità per i figli dei sanitari di continuare a frequentare le scuole in presenza. Anche questa richiesta dovrebbe essere inserita nel decreto legge". "La zona rossa partirebbe dal lunedì".