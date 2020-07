Fontana indagato, Salvini: è giustizia alla Palamara

Bologna, 25 lug. (askanews) - L'inchiesta sulla partita di camici fornita alla Regione Lombardia da Dama, società di proprietà di Andrea Dini, nella quale risulta indagato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è "giustizia alla Palamara". Di questo "sono stufo e chiedo rispetto per medici, istituzioni e ospedali". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Bologna per l'inaugurazione di una nuova sede del partito.

"Mi sembra la 'giustizia alla Palamara' - ha spiegato Salvini -. Il primo amministratore pubblico indagato per un regalo perché stiamo parlando di una donazione di camici ai medici e agli ospedali lombardi. Fatemi dire, da italiano e da lombardo, che sono stufo e chiedo rispetto per i nostri medici, per i nostri morti, per le nostre istituzioni e per i nostri ospedali. Sono indagini che sanno di vecchio, che puzzano di vecchio".