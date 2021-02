Fontana: basta aperture e chiusure, sì a limitazioni prolungate

Roma, 19 feb. (askanews) - "Sono assolutamente convinto di due cose che è difficile fermare il virus salvo realizzando misure vaste ed estese. Penso anche come oggi si è accorto qualche mio collega, che bisognerebbe rivedere questo metodo di limitazioni": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Sky TG24, forse riferendosi al collega dell'Emilia Romagna, appena passata in arancione, Stefano Bonaccini, che ha chiesto restrizioni omogenee per tutti.

"Servirebbero misure forse meno draconiane ma per un tempo maggiore", ha spiegato. "Mi sembra che stiamo correndo dietro virus. Bisognerebbe fare limitazioni per un tempo più lungo per evitare di fare continuamente aperture e chiusure senza dare certezze ai cittadini e alle attività economiche senza la possibilità di fare una programmazione", ha sottolineato.