Fondo ristorazione: ecco come ottenere il contributo da mille a 10mila euro di Nicoletta Cottone 16 novembre 2020

Un Fondo di 600 milioni di euro per il settore della ristorazione da utilizzare per l'acquisto di prodotti 100% Made in Italy. Dal 15 al 28 novembre si può presentare la richiesta per accedere al contributo a fondo perduto da mille a 10mila euro. Non c'è un “click day”, quindi l'ordine di presentazione della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione del contributo che verrà concesso in base alla corretta compilazione della domanda. Dovrai avere a disposizione: Identità digitale Spid, copia di fatture e documenti di trasporto degli acquisti effettuati dopo il 14 agosto suddivisi per tipologia di prodotto acquistato (almeno 3 prodotti differenti). E quietanze associate ai documenti fiscali, oltre a copia della visura camerale in corso di validità.

