Fondi Lega, legale commercialisti: "Massimo dissenso per sentenza, ma rispetto" 03 giugno 2021

(LaPresse) "Voglio esprimere il mio massimo dissenso per la sentenza" nei suoi contenuti ma "il massimo rispetto" per l'autorità giudiziaria. Lo ha detto l'avvocato Piermaria Corso, legale del commercialisti della Lega Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, condannati rispettivamente a 5 anni e a 4 anni e 4 mesi con il rito abbreviato per la vendita del capannone di Cormano alla Lombardia Film Commission al prezzo di 800mila euro.