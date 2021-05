Foggia, traffico illecito di rifiuti: sei misure cautelari 02 maggio 2021

(LaPresse) Sei misure cautelari e sequestri per 1,6 milioni di euro nel foggiano per traffico e smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. L'operazione, scattata questa mattina, è stata condotta da carabinieri e Guardia di finanza, unitamente al Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (Scico) della Guardia di Finanza e ai nuclei operativi ecologici dei carabinieri di Bari e Pescara. Secondo gli investigatori, i soggetti operavano in un'organizzazione criminale tra Campania, Puglia e Abruzzo, dedita al traffico e allo smaltimento illecito in aree e depositi non autorizzati di ingenti quantitativi di “rifiuti speciali non pericolosi” che dovevano essere conferiti in discarica. Messi i sigilli a beni e a rapporti finanziari degli indagati per un valore di 1.635.282 euro corrispondente alla stima del profitto illecito conseguito.