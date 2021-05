Fiumicino, l'aeroporto riprende vita dopo i mesi della pandemia 21 maggio 2021

(LaPresse) Primo weekend di arrivi senza l'obbligo di quarantena e di partenze con allentamento delle misure dovute all'emergenza sanitaria per l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma e quasi tutto sembra tornato alla normalità. Al terminal degli arrivi internazionali sono tornati anche gli autisti NCC con in mano i fogli con scritti i nomi dei clienti. Ai varchi e nell'area check-in tutto pare aver ripreso il ritmo di prima della pandemia. Una giornata speciale anche per i ricongiungimenti con genitori che aspettano i figli andati a studiare lontano e fidanzati tenuti a distanza dal coronavirus: “La mia ragazza vive a New York e non ci vediamo da 10 mesi”, spiega Matteo mentre, visibilmente emozionato, stringe in mano un mazzo di fiori: “È stato un casino ma ora andrà meglio”. Molti anche i passeggeri in partenza: “C'è un po' di gente anche se non come prima del lockdown”, dice Anna al gate in attesa di partire per il Portogallo aggiungendo: “Speriamo che significhi un ritorno veloce alla normalità”