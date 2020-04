Fisco: reddito complessivo dichiarato 880 miliardi, in media 21.660 euro

Il reddito complessivo totale dichiarato per l'anno d'imposta 2018 è circa 880 miliardi (+42 miliardi rispetto all'anno precedente), in aumento del 5%. Il valore medio è di 21.660 euro, in crescita del 4,8% su anno. Lo segnala il Mef con i dati sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. La regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (25.670 euro), seguita da Bolzano (24.760 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (15.430 euro).Per approfondire