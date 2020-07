Fisco, le agevolazioni post Covid per il terzo settore di Marco lo Conte 16 luglio 2020

350mila soggetti operano quotidianamente nel terzo settore in Italia, a supporto del pubblico, per gestire situazioni di difficoltà e mantenere coesa la società. Con l'emergenza covid anche il terzo settore è andato in crisi ma sono diverse le iniziative prese in questi mesi a sostegno di chi opera in soggetti non profit, onlus e associazioni sportive dilettantistiche. Se n'è parlato in Italia che riparte, il videoforum che ha visto la partecipazione di Gabriele Sepio, avvocato tributarista, già coordinatore del tavolo tecnico tributario per la riforma del terzo settore, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.