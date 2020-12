Firenze in testa nella trasformazione digitale: l’evento di Fpa

È Firenze la capofila dell'indice ICity Rank, il rapporto annuale realizzato dal 2012 da Fpa e utilizzato nell'indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore, per monitorare la capacità di adattamento (intelligenza) delle città per diventare più dinamiche e più innovative. Quella del 2020 è una edizione speciale, che tiene conto dell'emergenza Covid-19: la ricerca viene presentata il 16 dicembre dalle ore 10 a Forum Pa Città, l'evento digitale dedicato al futuro della vita urbana, che potrà essere seguito anche sul sito del Sole 24 Ore. È prevista una tavola rotonda sul ruolo delle tecnologie di rete per interventi smart e strategie data driven, in collaborazione con EnelX. In chiusura, sarà lanciato il «libro bianco delle città», un documento che raccoglie il confronto del Forum nel 2020 con gli enti locali.