Fioroni: "Franco Marini un grande maestro per il Paese"

Roma, 10 feb. (askanews) - Franco Marini "ha rappresentato per i cattolici democratici e popolari di questo paese un punto di riferimento importante. Il modo migliore di definirlo è un grande maestro, perché non testimoniava con la parola, testimoniava con i fatti i valori in cui credeva. Ha sempre puntato alle sintesi in alto e non ha mai rinunciato a una battaglia sui valori in cui credeva, e credo che in un momento in cui il paese ha bisogno di credibilità e di coerenza, Franco sia un punto di riferimento". Lo ha detto Giuseppe Fioroni, ex ministro della Pubblica Istruzione del Partito Democratico al suo arrivo alla camera ardente di Franco Marini a Roma, segretario generale della Cisl e presidente del Senato.