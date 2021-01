Finti marescialli o avvocati truffavano anziani: ecco come

Milano, 26 gen. (askanews) - Telefonavano a persone anziane fingendosi marescialli o avvocati e dicevano che i figli avevano bisogno di soldi per un risarcimento dopo un incidente. La truffa è stata fermata da un blitz di polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di sette persone per associazione per delinquere finalizzata alle truffe agli anziani, estorsione, furto, circonvenzione di incapaci, con l'aggravante della circostanza della minorata difesa vista l'età delle vittime. Come funzionava la truffa lo spiegano loro stessi in una intercettazione.

L'inchiesta ha portato alla luce decine di casi di truffa tra Roma e la regione Friuli Venezia Giulia. In totale sono stati sottratti 40mila euro in contanti e 100mila in gioielli.