Fino alla fine dell'emergenza le luci del tricolore su Caracalla

Roma, 10 apr. (askanews) - Il prospetto Nord delle Terme di Caracalla si illumina con i tre colori della bandiera italiana fino al termine dell emergenza sanitaria. L iniziativa è stata promossa dalla

Soprintendenza Speciale di Roma e realizzata in collaborazione con Acea.

"Illuminare con il tricolore le Terme severiane è per la Soprintendenza un segno e un invito, tra gli altri, all unità in un momento tanto critico per il Paese - ha spiegato Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma, aggiungendo - Sulla scia dei palazzi storici e dei monumenti, mi piace sottolineare che accendere con il tricolore anche il grande prospetto di Caracalla, una quinta monumentale che chiude il lato Sud della città storica, sia di buon auspicio perché i luoghi della cultura possano riaprire al più presto, non appena sarà possibile farlo in completa sicurezza".