Finita tra applausi occupazione no dad al liceo Manzoni di Milano

Milano, 13 gen. (askanews) - Come annunciato, si è conclusa al secondo giorno l'occupazione simbolica e pacifica del liceo classico Manzoni di Milano. Ad accogliere fuori dall'istituto gli "occupanti", una ventina tra ragazzi e ragazze, c'erano studenti e genitori che li hanno applauditi testimoniando il loro appoggio alla protesta organizzata per chiedere la riapertura in sicurezza delle scuole e il ritorno alle lezioni in presenza. Un appoggio espresso agli studenti anche da alcuni professori.

"Noi ci teniamo a dire è che la scuola è il futuro del nostro Paese" ha dichiarato ai cronisti Carlo del Collettivo politico Manzoni, aggiungendo "ci teniamo a tornare a scuola in sicurezza, in sicurezza come è stata fatta questa occupazione: seguendo le norme e i regolamenti, con le mascherine e il gel igienizzante ogni trenta minuti" ha continuato, concludendo "noi non siamo negazionisti ma studenti e studentesse disperati che vogliono tornare a scuola".