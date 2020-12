Fincantieri, ecco Costa Firenze la nave che rende omaggio alla città toscana e al Rinascimento 22 dicembre 2020

La nuova nave, progettata e costruita da Fincantieri per Costa Crociere, rende omaggio alla città toscana e alla cultura rinascimentale. Gli spazi condivisi riflettono l'armonia di una passeggiata in una strada o in una piazza di Firenze, a cominciare dalla scelta dei colori. L'unità è dotata di un'ampia offerta gastronomica, con 13 bar e 7 ristoranti, ed è particolarmente adatta alle famiglie con servizi dedicati a bordo e alcune novità, come un vero e proprio “parco avventura”.