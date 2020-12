Fincantieri, ecco Costa Firenze il gigante del mare da 136mila tonnellate 22 dicembre 2020

Costa Firenze, presa oggi ufficialmente in consegna da Costa Crociere, è stata progettata e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera e nel 2021 navigherà nel Mediterraneo offrendo due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Dopo ottobre 2021, la nave si trasferirà in Asia per raggiungere la costa gemella Costa Venezia, costruita anch'essa dal gruppo guidato da Giuseppe Bono, nello stabilimento di Monfalcone, ed entrata in servizio a marzo 2019.