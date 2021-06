Oggi presso l’hub nazionale vaccini Difesa di Pratica di Mare sono state preparate - per la successiva distribuzione alle Regioni - 370 mila dosi di Janssen (Johnson & Johnson). Lo rende noto la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Leggi anche: Così i vaccini abbattono i contagi: Molise primo per iniezioni e già a zero casi