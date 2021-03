Figliuolo in Lombardia: cose che non vanno si sistemano insieme

Milano, 31 mar. (askanews) - "Va tutto bene? No come da altre parti dobbiamo migliorare altrimenti non ha senso verificare il piano". Il generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, parla durante una conferenza stampa alla Fiera di Milano al termine della visita in Lombardia per la verifica del piano vaccinale. Non nasconde i problemi che ha riscontrato ma sottolinea ache gli aspetti più confortanti. "Il dottor Bertolaso ha detto abbiamo una Ferrari con le ruote sgonfie io dico magari a volte non è arrivata la giusta benzina. Le idee però ci sono, ho visto un piano coerente con quello nazionale e questo mi conforta molto".

Tra i problemi maggiori le falle nel sistema di prenotazione dei vaccini in capo ad Aria, la centrale d'acquisto della Regione Lombardia. Problemi che l'arrivo in corsa di Poste dovrebbe risolvere: "Da domani la Lombardia sarà inserita nei sistemi informativi della struttura commissariale di Poste e ritengo che gradualmente ma in maniera veloce si risolveranno tutte quelle problematiche che ci sono state legate proprio a una criticità nei sistemi informativi".

Figliuolo, che prima della Fiera era stato all'hub di Malpensa Fiere e al drive through del Parco di Trenno a Milano, ha concluso il suo intervento con un messaggio di collaborazione: "Questo è il momento in cui l'Italia deve trovare ciò che unisce ed è buono, le cose che non vanno ci sono le facciamo notare e si mettono a posto insieme".