Figliuolo a Cagliari: per fine aprile 500mila vaccini al giorno

Milano, 1 apr. (askanews) - "Stiamo lavorando perché la macchina sia pronta quando riceveremo le nuove dosi di vaccini". Lo ha dichiarato il commissario straordinario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, durante la visita al nuovo hub vaccinale presso la Fiera di Cagliari.

"In Sardegna - ha aggiunto il generale - abbiamo visto un hub ben fatto, poi dobbiamo incrementare, al momento la Sardegna inocula 6-7mila dosi giorno, per la metà del mese dobbiamo arrivare a 11-12 mila, per poi arrivare a pieno regime a 17mila. Ciò per avere il bilanciamento per fine aprile sulle 500mila dosi giornaliere su tutto il territorio nazionale, perché nessun cittadino viene lasciato indietro e si va avanti tutti allo stesso modo. Per fare questo dobbiamo anche aumentare la platea dei vaccinati".