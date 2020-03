Festa delle donne al tempo del coronavirus: il messaggio di Mattarella 08 marzo 2020

«Rivolgo un pensiero riconoscente alle donne - e sono tante - che si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus che ci preoccupa in questi giorni. Lavorano in condizioni difficili, con competenza e con spirito di sacrificio, con dedizione. Con la capacità esemplare di sopportare carichi di lavoro molto grandi. A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante giornata». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio per l'8 marzo. Giornata che a causa dell'emergenza coronavirus non è stata celebrata al Quirinale come invece è stata finora consuetudine.