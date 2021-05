Ferrari 812 Competizione, nuova versione speciale con dna racing

Milano, 5 mag. (askanews) - Sold out prima ancora di essere presentate. Sono le ultime due creazioni in serie limitata di casa Ferrari la 812 Competizione e la spider "Targa" 812 Competizione A, omaggio alla tradizione delle scoperte del Cavallino Rampante, prodotte rispettivamente in 999 e 599 esemplari. I due modelli sono stati presentati nella sede delle "Attività sportive Gt" che si affaccia sul circuito di Fiorano, dove la 812 Competizione ha potuto dimostrare le sue qualità e far sentire l'inconfondibile rombo del mitico V12 aspirato.

La 812 Competizione si basa sulla 812 Superfast, ma è più leggera (-38 kg) e più potente, con il V12 aspirato che raggiunge l'incredibile potenza di 830 cv (+30 cv), trasmessa a terra da un cambio 7 marce a doppia frizione. Diverse le novità sul fronte della dinamica di guida fra cui il debutto del sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti e l'evoluzione del sistema Side Slip Control (SSC) ora in versione 7.0 che gestisce differenziale elettronico, controllo di trazione e la pressione frenante quando si guida al limite. Per la cronaca, visto che i modelli sono sold out, i prezzi sono di 499mila euro per la 812 Competizione e 578.500 euro per la versione Targa, ma con 7 anni di manutenzione ordinaria inclusi.