Federazione medici: “Fermate la strage dei medici, 27 morti in 10 giorni” di Rosalba Reggio 24 novembre 2020

Sono passati dall'essere eroi della prima ondata di coronavirus a facili bersagli della seconda. E' la situazione surreale dei medici italiani, oggi spesso contestati per le richieste di lockdown o per la gestione dei pazienti. Ma tra loro il bilancio delle vittime è davvero alto. Come spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici “i medici stanno facendo il loro lavoro, ma la strage degli operatori sanitari va fermata, negli ultimi 10 giorni ben 27 morti”.