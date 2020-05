Fase2, le regole base per una ripartenza senza contagi di Marco lo Conte 04 maggio 2020

Circa 4,4 milioni di italiani tornano al lavoro dopo il lockdown, in occasione dell'avvio della fase2. Si allentano lentamente quindi le norme avviate per ridurre il contagio e tornano al lavoro gli addetti di edilizia, manifattura e altre attività ferme nelle precedenti settimane. Fondamentale il rispetto dei protocolli di sicurezza, definiti dalle asl insieme alle associazioni delle imprese e dei sindacati dei lavoratori. Se n'è parlato a Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul sito web e sulle pagine social del Sole 24 Ore. Ospite di Marco lo Conte Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e vice presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica.