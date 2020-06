Fase 3, Calenda: Dl Rilancio follia, governo ha perso controllo

Milano, 4 giu. (askanews) - Per affrontare la Fase 3 "non siamo pronti perché i provvedimenti che il governo ha fatto fin qui sono provvedimenti che non stanno funzionando" e "questo Dl Rilancio è una follia, è un decreto che prevede 110 decreti attuativi". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in una intervista ad askanews. "Tutto questo - ha attaccato l'europarlamentare - dà il senso di un governo che ha un po perso il controllo del Paese nelle cose che fa".

Per Calenda, l'esecutivo "è stato bravo a dire 'state a casa', ma la realtà è che quando deve fare le cose non funzionano. Il cambio di passo che si deve vedere nella Fase 3 francamente non lo sto vedendo: le parole di Conte mi sembrano solo una grande lista dei desideri delle cose da fare come se fosse arrivato al governo ieri e non da due anni".

Il leader di Azione, che è a favore di un eventuale governo di unità nazionale, ha spiegato che dal suo punto di vista "sarebbe bello se il Paese per una volta si unisse, con amministratori capaci di destra e di sinistra insieme su obiettivi comuni per rimettere in moto il circuito produttivo e affrontare la negoziazione in Europa". Una scelta che non viene fatta, secondo l'europarlamentare, perché "la maggior parte dell'opposizione preferisce lucrare sull'incapacità del governo, non facendo proposte concrete e prendendo iniziative improvvide come una manifestazione in tempo di pandemia che è una cosa rischiosa, pericolosa e irresponsabile".