Fase 2, trasporti a rischio caos. Nuove regole da Roma a Milano

Roma, 4 mag. (askanews) - È iniziata la fase 2 e con il ritorno di circa 4 milioni di persone a lavoro e le regole di distanziamento sociale da mantenere uno dei principali problemi resta quello dei trasporti, messi a dura prova. Soprattutto nelle grandi città come Milano dove la maggior parte delle persone usa i mezzi pubblici per andare a lavoro, e a Roma dove il servizio di bus e metropolitane anche nella normalità, prima dell'emergenza coronavirus, finiva spesso al centro delle cronache per disagi e disservizi.

Accessi quindi controllati nel primo giorno di parziale riapertura delle città e regole precise per tutti.

Atac ricorda che per salire a bordo c'è l'obbligo di indossare la mascherina; ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50 per cento della capacità del veicolo. A bordo non si potranno occupare i posti con il segnale di divieto e alcune zone nei pressi delle cabine di guida e di manovra. Importante poi mantenere sempre la distanza sociale di 1 metro dagli altri viaggiatori e dal personale.

E se nelle stazioni di treni e metropolitane l'accesso può essere limitato in base all'affluenza e bisogna attendere in fila aspettando i segnali sulle banchine, per bus, filobus e tram in caso di raggiungimento di capienza massima, le fermate possono essere saltate o effettuate solo per la discesa dei viaggiatori.

Trenord ha assicurato un potenziamento della rete nell'intera Lombardia dal 40 al 60%. A bordo obbligo anche di guanti oltre che di mascherine. Volontari della Protezione civile distribuiranno dispositivi di protezione individuale messe a disposizione della Regione. Nelle ore di punta alcune linee lavoreranno al 100% e ci saranno più convogli visto che non si può superare il 50% di capienza nel singoli vagoni. Per spostarsi nel territorio regionale a bordo di treni, necessario il documento di autocertiticazione.

In generale, i mezzi saranno spesso sanificati e si invitano i passeggeri, dove possibile, a pre-acquistare i biglietti online. L'appello è sempre al buonsenso e al rispetto delle regole. Sarà un nuovo modo di viaggiare per tutti.