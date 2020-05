Fase 2, controlli temperatura ai viaggiatori a Milano Centrale

Milano, 4 mag. (askanews) - Le prime ore della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus viste dalla Stazione Centrale di Milano, snodo chiave per la mobilità del Nord Italia e del potenziale afflusso di persone per Milano. Nelle immagini diffuse dalla Polizia Ferroviaria sono documentati i controlli individuali della temperatura, insieme con i titoli di viaggio. Le forze dell'ordine hanno disposto transenne per incanalare le persone e la procedura ha, come era fisiologico, innescato alcune attese in coda per accedere ai binari. A differenza di altre stazioni, infatti, in Centrale al momento non sono attivati i termoscanner automatici per il flusso dei viaggiatori.