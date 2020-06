Fase 2, Conte: infelici le parole di Confindustria sul Governo

Roma, 3 giu. (askanews) - Le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi sono "infelici" e Giuseppe Conte le rispedisce "al mittente". In conferenza stampa Conte ha spiegato: Quell'espressione (il governo può fare più danni del virus, ndr) è sicuramente infelice, la rimando al mittente perché è assolutamente infelice".

Ha aggiunto Conte: "Comunque, abbiamo la responsabilità di governare il Paese e agli stati generali dell'economia parteciperà Confindustria, come altre associazioni. Parteciperanno tutti e potranno portare ricette. Dalle interviste devo desumere che Confindustria porterà progetti lungimiranti che non si limiteranno solo alla riduzione delle tasse, ma comprenderanno anche progetti di grande respiro e impatto per il futuro del Paese".