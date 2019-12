Fabio Roia: «La violenza contro le donne uccide più della mafia» 03 dicembre 2019

Aumentano i femminicidi, che rappresentano in Italia oltre il 40% degli omicidi commessi (dati Eures). Un dato allarmante, secondo il magistrato Fabio Roia, se si pensa che viviamo in un Paese ad alto livello di criminalità organizzata. In occasione dell'evento #sempre25novembre #nonseisola di Alley Oop Il Sole 24 ore, Roia ha anche sottolineato che la legge sul Codice rosso potrebbe eliminare la mancata trattazione di molte delle denunce da parte dei pubblici ministeri o della Polizia giudiziaria, uno dei più gravi problemi nei casi di denuncia.